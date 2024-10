El Congreso reprueba al ministro Óscar Puente, con apoyo de PP, Vox, Junts, ERC y Podemos

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha reprobado este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su "incapacidad" en la gestión del sistema ferroviario, una moción del PP que ha salido adelante con el apoyo de Vox y tres de los aliados parlamentarios del Gobierno: ERC, Junts y Podemos.

En contra de la reprobación se han pronunciado el PSOE, Sumar, Bildu y el PNV, mientras que Coalición Canaria, UPN y el BNG han optado por abstenerse. No ha estado en la votación el exministro socialista José Luis Ábalos, en el Grupo Mixto desde el estallido del 'caso Koldo'.

Los 'populares' ya promovieron la reprobación del ministro en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el 25 de septiembre pudo censurar al exalcalde de Valladolid. En aquella ocasión también contaron con el apoyo de Junts y ERC.

Además de la reprobación de Puente, la Cámara Baja también insta al Gobierno a elaborar un plan de choque extraordinario dotado con los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo el "caos ferroviario", donde se incluya un cronograma, las medidas provincializadas y su coste.

Se pide asimismo elaborar "inmediatamente" un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia.

Por último, el Congreso insta al Ministerio de Transportes a remitir a los grupos parlamentarios del Congreso en el plazo de un mes los planes anteriormente citados y a que el ministro comparezca en una sesión extraordinaria de la Comisión de Transportes para presentar y debatir dichos planes.

"EL TREN VIVE EL MEJOR MOMENTO DE SU HISTORIA"

La diputada del PP, Cristina Teniente Sánchez, ha sido la encargada de defender la iniciativa en tribuna, desde donde ha recordado que el ministro en reiteradas ocasiones, el ministro ha dicho que el tren vive en España "el mejor momento de su historia": "Sólo esa frase merece una reprobación", ha dicho.

Asimismo, ha criticado su "insensibilidad" con los "sufridos usuarios de transporte" por las incidencias acontecidas en los tres, al tiempo que ha denunciado que tres de cada cuatro capitales de provincia han incrementado los tiempos de viaje con Puente en el ministerio.

Ese mismo argumento ha esgrimido Patricia Rueda, de Vox, quien también ha denunciado que las cancelaciones de viajes en los trenes "se han triplicado" en el último año.

"Los problemas ferroviarios aumentan, la desesperación entre los usuarios crece y no hay dinero para arreglarlo, no hay dinero para infraestructura, pero sí que hay dinero para asesores, satélites mediáticos y bobadas ideológicas", ha protestado la diputada de Vox.

EL PSOE APRUEBA A PUENTE CON UN "SOBRESALIENTE"

Por parte del PSOE, Alejandro Soler ha pedido disculpas a los usuarios que se hayan visto afectados por alguna incidencia, pero ha remarcado, al igual que el ministro, que el "sistema ferroviario atraviesa el mejor momento de la historia de este país".

Prueba de ello, el socialista ha indicado que la red ferroviaria de alta velocidad gestionada por Adif Alta Velocidad supera los 4.000 kilómetros de longitud, siendo la más extensa en el mundo después de China. Asimismo, ha recordado que desde que gobierna el PSOE se han incorporado un 67% más de trenes de alta velocidad y 753 kilómetros a la alta velocidad. "La gestión del ministro Puente no es para aprobar, es para un sobresaliente", ha remachado el diputado del PSOE.

Del lado de Sumar, el dirigente de En Comú integrado en el grupo plurinacional, Félix Alonso, también ha pedido disculpas a los usuarios víctimas de incidencias en los trenes, pero ha espetado al PP que nunca le ha importado "un pimiento" la gente que coge el tren a diario.

Prueba de ello, ha explicado Alonso, es que los de Alberto Núñez Feijóo votaron recientemente en contra de aumentar el límite de endeudamiento de Renfe y Adif, una medida que se incluía en el proyecto de ley para crear una nueva autoridad de investigación de accidentes de trenes, barcos y aviones. "Su único destino es llegar a la Moncloa arrasando con todo", ha denunciado el diputado.

JUNTS PROPONE REPROBAR A LOS MINISTROS DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

Por parte de Junts, Isidre Gavín ha aprovechado su intervención para proponer "reprobar a todos los ministros de los últimos 25 años", porque buena parte de los problemas en la red, dice, viene derivado de la falta de inversión y ejecución de los presupuestos de anteriores gobiernos de PP y PSOE.

"Debería darles vergüenza traer esta propuesta", ha espetado Gavín a la bancada del PP, que a continuación ha denunciado el "desamparo" de los usuarios a la hora de coger el transporte público.

Quien también ha criticado al PP por defender esa propuesta ha sido la diputada de ERC, Inés Granollers, quien ha recordado que a los gobiernos de José María Aznar o Mariano Rajoy "no les importaba lo más mínimo" el transporte de cercanías o de Rodalíes, porque "solo les preocupaba hacer kilómetros en alta velocidad". "Han sido el partido político que menos ha invertido en el transporte de la clase trabajadora", ha remachado.

BNG Y PNV SE DESMARCAN DE LA RIÑA ENTRE PSOE Y PP

El BNG se ha desmarcado de la propuesta del PP porque la perciben, ha dicho el diputado Néstor Rego, como una campaña "partidista y demagógica".

Por su parte, la diputada del PNV, Maribel Vaquero, ha criticado que se use el debate del "caos ferroviario" para hablar "de todo lo que el PP quiere reprocharle al PSOE". "No queremos asistir a este juego", ha dicho Vaquero, que no obstante sí considera que hay que mejorar aspectos del sistema ferroviario.