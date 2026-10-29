Óscar Puente solicitará comparecer en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitará comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos.

Fuentes del ministerio han anunciado el registro de esta solicitud de comparecencia después de que Sumar, Esquerra Republicana y Podemos hubiesen reclamado la solicitud de comparecencia del ministro en la Diputación, que es el órgano que queda activo en el Congreso tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

Además de esa comparecencia en la Diputación Permanente cuya fecha todavía tiene que cerrarse, mañana viernes, 30 de octubre, el ministro ofrecerá una nueva rueda de prensa para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario.