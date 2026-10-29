Ouigo cancela todos sus trenes hasta el lunes para no incrementar el caos por la huelga en pleno puente

Archivo - Tren de Ouigo, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 10 de febrero de 2026- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Ouigo ha cancelado todos los trenes que tenía previstos para este viernes, 30 de octubre, y el próximo lunes, 2 de noviembre, con el objetivo de evitar que la huelga convocada por los maquinistas de la compañía aumente el caos provocado en el sistema ferroviario por el accidente de Urda (Toledo).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible fijó los servicios mínimos en un 72%, pero la Audiencia Nacional ha dejado cautelarmente sin efecto esa resolución ministerial, por lo que Ouigo no puede garantizar qué trenes circularían o no estos días.

La cancelación afecta a 40 trenes durante estos dos días y a 20.000 viajeros, en pleno puente del 1 de noviembre, según ha informado la compañía en un comunicado.

Inicialmente, en cumplimiento de la resolución del Ministerio, la compañía canceló los trenes no contemplados como servicios mínimos y organizó la operativa para garantizar que los trenes definidos como servicios mínimos circulasen con normalidad.

Ouigo destaca que respeta "profundamente" el derecho a la huelga, pero el auto de la Audiencia Nacional le impide hacer una programación de sus trenes.

"La decisión se debe única y exclusivamente a la voluntad de la compañía de evitar mayor confusión en las estaciones y afectación a los viajeros en el contexto actual", justifica.

Todos los viajeros están siendo informados a través del email asociado a la reserva y podrán cambiar su billete sin coste o solicitar la devolución íntegra de su importe. En ambos casos y, adicionalmente, todo ellos recibirán una compensación inmediata equivalente hasta el 200% del coste del billete.