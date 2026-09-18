365 Obrador recauda 4.000 euros para mejorar el espacio de Pediatría de Sant Pau (Barcelona)

(De I A D) Iria González, De La Unitat D’Experiència D’Usuari De Sant Pau; Alejandra Pérez, Enfermera Supervisora De Pediatria De Sant Pau; Emilia Castro, Fundadora De 365 Obrador Y La Fundadora De Mestres Solidàries, Raquel Pagès - 365 OBRADOR

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de panaderías y cafeterías 365 Obrador, perteneciente a la empresa familiar catalana Grupo Horreols, ha participado en la campaña 'Transformem Pediatria Sant Pau', impulsada por la asociación Mestres Solidàries, en la que se ha recaudado 4.000 euros para mejorar los espacios de Pediatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que incluyen áreas como la UCI, Urgencias, Hospitalización y Oncología.

"El objetivo de esta campaña es la mejora de estos espacios, pensando tanto en los niños como en sus familias, a través de mobiliario adaptado y accesible, tecnología, zonas de juego y lectura, y espacio de intimidad y descanso para los familiares", informa la cadena en un comunicado este viernes.

Esta colaboración es el resultado de la campaña 'Monas Solidarias' que realizó 365 Obrador en abril en colaboración con el maestro pastelero Daniel Jordà, en la que 1 euro de cada cliente que comprara una de las tres monas de Pascua diseñadas por el pastelero, preparadas en el obrador artesanal de 365 Obrador en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se destinaría a la mejora de la Unidad de Pediatría de Sant Pau.