Agricultores avisan de pérdidas millonarias en el plátano canario este verano y exigen dimisiones en Asprocan

Archivo - Finca de plátanos en La Palma - APARCEROS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han advertido este lunes de las "pérdidas millonarias" que sufre el plátano de las islas, con la venta por debajo de los costes de producción durante más de dos meses.

Por ello, exigen dimisiones en el seno de Asprocan y sus seis OPP (Organización de Productores de Plátanos) porque su gestión es "inaceptable" y hay muchas explotaciones "al límite" de su capacidad económica.

Así, detallan que en verano suele caer el consumo de plátano por la competencia de otras frutas por lo que "quienes cobran y ocupan cargos para dirigir el sector tienen la obligación de anticiparse y actuar antes de que el agricultor esté arruinado, no dos meses después".

Ambas asociaciones afirman que, según el decreto de 2018, las OPP "deben garantizar que la producción se planifique y ajuste a la demanda, tanto en calidad como en cantidad, y trabajar con previsiones de recolección" y en ese sentido, "las medidas para reducir los envíos llegaron tarde y siguen siendo insuficientes".

El resultado, comentan, "son pérdidas millonarias para los productores".

En esa línea se preguntan por el "enorme diferencial entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor" a instan a las OPP y Asprocan a asumir responsabilidades.

"Si después de este desastre siguen siendo incapaces de planificar seriamente la producción, ordenar la oferta y defender la renta de los productores, deben dimitir y dejar paso a otros. Un cargo no puede servir para cobrar y, cuando fracasa la gestión, llorar como una plañidera y esconderse detrás del mercado", comentan en un comunicado conjunto.

Asimismo, señalan que el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, "no puede seguir mirando hacia otro lado" y "controlar el cumplimiento" de las obligaciones establecidas en el Decreto 48/2018.

"Queremos saber qué controles ha realizado y qué medidas piensa adoptar ante una situación que está llevando al límite a miles de productores", indican.