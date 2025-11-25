Agro.- Agrobiotech Innovation Forum abre con 200 empresas y más de 30 jornadas profesionales

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa - FIRA DE LLEIDA

LLEIDA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 del Agrobiotech Innovation Forum, continuador de la Fira de Sant Miquel para profesionales del sector, ha abierto este martes con la presencia de 200 empresas y más de 30 jornadas profesionales, informa Fira de Lleida.

El salón se celebra entre este martes y jueves y cuenta con 174 expositores directos y 200 de indirectos, así como unas 60 startups.

El encuentro suma una superficie de exposición de 22.000 metros cuadrados, con una destacada presencia de maquinaria agraria de última generación.

Han participado en la inauguración el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la secretaria general de Agricultura de la Generalitat, Cristina Massot; el rector en funciones de la Universitat de Lleida, Jaume Puy; el presidente de la Cámara de Lleida, Jaume Saltó, y el vicepresidente del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, Jordi Verdú.

Larrosa ha destacado que el salón "consolida la idea de Lleida como un hub agroalimentario" que suma centros de investigación y empresas con la capacidad de atracción de talento e innovación.