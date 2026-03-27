Agro.- Anafric ve positivamente la elevada afluencia y presencia internacional de Alimentaria 2026

Imagen del stand de Anafric en Alimentaria 2026. - ANAFRIC

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial cárnica Anafric ha valorado positivamente tanto su participación en Alimentaria 2026, celebrada esta semana en Barcelona, así como la elevada presencia de compradores internacionales en esta edición y afluencia de la edición, informa este viernes en un comunicado.

La feria ha vuelto a demostrar así su papel como una "plataforma estratégica" para la promoción del producto cárnico, especialmente en un contexto marcado por la apertura de nuevos mercados y la necesidad de adaptación a las nuevas demandas de los consumidores.

En este sentido, Anafric ha destacado tanto su participación en el Congreso Internacional Halal, diferentes encuentros con representantes institucionales y sectoriales para trasladar las principales inquietudes del sector o su stand agrupado, que ha contado con la presencia de 12 empresas coexpositoras.

El presidente de la entidad, José Friguls, ha subrayado que este congreso es una cita imprescindible para el sector y añadido que en esta última edición "nuestros asociados han podido generar contactos de calidad y abrir nuevas vías de negocio, lo que confirma que vamos en la buena dirección".

Friguls también ha destacado el papel de Anafric como interlocutor del sector: "Estos encuentros nos permiten, además, trasladar a la administración las necesidades reales de nuestras empresas y seguir trabajando para mejorar su competitividad en un entorno cada vez más exigente".