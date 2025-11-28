Agro.- Asaja pide calma y un "plan nacional" de control de fauna salvaje por los dos casos de PPA

Archivo - Jabalíes en los alrededores de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha pedido calma y ha reclamado un "plan nacional" de control de la fauna salvaje tras la detección de dos casos de peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes muertos en la zona de Collserola (Barcelona), en un comunicado este viernes.

La organización ha subrayado que los servicios veterinarios "han actuado con diligencia y eficacia", algo que ha permitido confirmar el positivo y activar inmediatamente el protocolo previsto.

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha asegurado que "el porcino español está preparado" y ha subrayado que las explotaciones han reforzado las medidas de bioseguridad.

Asaja ha señalado que "lo fundamental es dejar trabajar a los técnicos" y evitar alarmismos, y que el sector y las administraciones deben ir de la mano.

Por otro lado, ha reclamado que se haga un "plan nacional" de erradicación de fauna salvaje, especialmente de jabalí, para reducir el riesgo sanitario y el impacto sobre el campo.