Agro.- La cadena de empanadas Las Muns capta 1,85 millones para acelerar su expansión

Archivo - Establecimiento de Las Muns en Toronto (Canadá). - LAS MUNTS - Archivo

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena de empanadas 'gourmet' Las Muns ha cerrado una ronda de financiación de 1,85 millones de euros con el objetivo de mejorar su capacidad productiva mediante el cambio de obrador, que triplicará la producción actual, y de acelerar su crecimiento nacional e internacional, informa la compañía en un comunicado este lunes.

La operación ha contado con la entrada de 'family offices' --plataformas de inversión cuyo patrimonio radica de grandes riquezas familiares-- y 'business angels' --profesionales que invierten su dinero en las etapas iniciales de compañías emergentes a cambio de una participación en el capital-- del sector gastronómico.

Con ello, Las Muns continúa desarrollando un modelo que apuesta por posicionar la empanada como una alternativa diferencial dentro del segmento QSR (Quick Service Restaurant), es decir, restauración rápida con estándares de calidad elevados.

El ceo y cofundador de Las Muns, Mariano Najles, ha asegurado que esta inversión "refleja la confianza en un modelo sólido y replicable", y ha resaltado que el nuevo obrador es la palanca que permitirá a la empresa crecer más rápido, mejor y con una estructura preparada para competir a nivel internacional, en sus palabras.

Con más de 50 puntos de venta y presencia en varios mercados europeos y norteamericanos, la cadena prevé continuar su expansión en mercados estratégicos como Portugal, Alemania, Suiza y Canadá.