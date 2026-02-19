Agro.- Caprabo arranca su plan de expansión del ejercicio con un nuevo supermercado en Barcelona

Nuevo supermercado en Barcelona - CAPRABO

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha empezado este jueves el plan de expansión previsto para el ejercicio 2026 con la apertura de un supermercado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, informa en un comunicado.

El local, en la calle Anglí 31, tiene una superficie comercial de 200 m2, ha supuesto la creación de 6 puestos de trabajo y cuenta con un horario de atención al público de lunes a domingo de 8 a 22.

El plan expansión ha supuesto abrir una quincena de supermercados al año en los últimos ejercicios, con una estrategia que combina la apertura de tiendas franquiciadas con tiendas propias en Catalunya, su mercado estratégico.