Agro.- Caprabo inaugura un nuevo supermercado en Badalona (Barcelona)

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, y el director general de Caprabo, Edorta Juaristi - DAVID AIROB - CAPRABO

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, y el director general de Caprabo, Edorta Juaristi, han inaugurado este miércoles un nuevo supermercado de la cadena en la localidad, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

El establecimiento está ubicado en el número 10 de la Rambla del Gorg y ha permitido la creación de 30 puestos de trabajo.

Cuenta con una superficie comercial de 1.200 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros.

Albiol ha celebrado la apertura del supermercado y ha destacado que "una empresa tan solvente como Caprabo haya apostado por abrir una tienda de más de 1.000 metros cuadrados".

Juaristi ha puesto en valor la presencia de Albiol para "dar a conocer la propuesta de valor que aporta a Badalona la marca Caprabo con su modelo diferencial".