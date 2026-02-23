Agro.- Caprabo participa en la I edición del año de la Feria virtual de Franquicias

Caprabo participa en la I edición del año de la Feria virtual de Franquicias - CAPRABO

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Caprabo participa desde este lunes y hasta este sábado en la I edición del año de la Feria virtual de Franquicias, un encuentro digital que se celebra en tres ediciones a lo largo del curso que permite a las compañías participantes dar a conocer su modelo de negocio.

Desde su lanzamiento en 2022, el evento "se ha consolidado como un punto de encuentro especializado entre marcas y profesionales vinculados al ámbito de la franquicia", informa la compañía en un comunicado este lunes.

El formato digital del evento responde a la evolución de la industria en los últimos años, con un creciente peso de los canales online como vía de información y contacto entre enseñas y emprendedores.

En el marco de esta edición, Caprabo dispone de un estand virtual en el que presenta su propuesta de supermercado franquiciado y facilita información sobre su modelo de negocio y ofrece detalles sobre las condiciones de incorporación, el funcionamiento del modelo y el soporte al franquiciado.

La anterior edición de la Feria virtual de Franquicias, celebrada en octubre de 2025, reunió a más de 65.000 visitantes.