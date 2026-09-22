La secretaria general de Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, en Nueva York (Estados Unidos) - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, y la secretaria del Departamento de Agricultura de California, Karen Ross, han firmado un memorando de entendimiento (MOU) durante la Semana del Clima en Nueva York (Estados Unidos) para impulsar la cooperación e innovación en la agricultura y la alimentación.

El acuerdo tiene el objetivo de establecer un marco común en el que ambos territorios puedan compartir experiencias, aportar soluciones a los retos comunes de la cadena agroalimentaria y generar nuevas oportunidades para los agricultores de Catalunya y California, informa la conselleria en un comunicado este martes.

"Catalunya y California compartimos un clima mediterráneo y una visión puntera de la producción de alimentos. Uniendo el conocimiento de nuestro tejido académico y empresarial, no sólo haremos el sector más sostenible y resiliente, sino que garantizaremos el relevo generacional y la competitividad", ha asegurado Massot.

Para ejecutar el acuerdo, los departamentos de ambos gobiernos diseñarán un plan de acción conjunto, con planes de trabajo con una duración de 2 años y que girarán en torno a tres áreas, que son la adaptación al cambio climático, la innovación tecnológica y la calidad agroalimentaria.

En Nueva York, Massot también ha firmado la adhesión de Catalunya a la Coalición Subnacional de Acción contra el Metano (SMAC), impulsada por el Gobierno de California y formada por diferentes gobiernos para avanzar en la reducción de las emisiones de este gas de efecto invernadero.