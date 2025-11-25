Concedidas ayudas de 400.000 euros para la promoción de productos DOP e IGP

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado conceder una subvención de 400.000 euros a la Federació Catalana DOP-IGP para financiar acciones de dinamización y gestión para promocionar los productos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP), informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El objetivo de la subvención, que aumenta en 50.000 euros respecto al año pasado, es "mantener y reforzar el apoyo a este sector estratégico".

La Federació deberá impulsar actuaciones en varios ámbitos para acercar estos productos a la ciudadanía, entre las que están una campaña especial de promoción o la proyección de la imagen de Catalunya como "país de productos de origen y calidad", así como publicidad en medios, redes sociales, webs especializadas, ferias y supermercados.