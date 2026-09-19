Agro.- La 7 Cursa Mercabarna abrirá la "despensa de Catalunya" a 4.000 corredores y visitantes

Archivo - Una edición anterior de la carrera atravesando el mercado - MERCABARNA - RUBEN CRUZ - Archivo

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 7 Cursa Mercabarna del domingo 18 de octubre servirá para abrir la "despensa de Catalunya" a 4.000 personas, entre participantes en la carrera y sus familiares y amigos, informa el polígono alimentario en un comunicado.

Un año más pretende ser una "fiesta" de la alimentación saludable y el deporte, con los corredores pasando por un circuito a través de los mercados centrales de frutas, hortalizas, pescado y otras instalaciones, que también podrán visitar los ciudadanos.

La carrera empezará a las 11 con 2.000 corredores (el número máximo para pasar dentro de estos mercados al por mayor), con dos recorridos de 5 ó 10 kilómetros.

Se premiará a los tres primeros corredores en ambas distancias (masculino y femenino); al primero en la categoría de silla de ruedas, diversidad funcional visual y diversidad funcional intelectual (femenino y masculino); y a quienes ganen la carrera de equipos, reservada a trabajadores de las empresas de Mercabarna.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES

Además 300 niños y niñas participarán en la carrera infantil, y habrá 15 actividades alimentarias y deportivas que promoverán la alimentación saludable y el deporte entre los menores.

Aunque sea domingo, habrá puestos de frutas y hortalizas abiertos para dar una idea de cómo son los puntos de venta al por mayor.

SARDINADA Y BUTIFARRADA PARA OBERTAMENT

La comida popular de la Cursa será solidaria: una gran sardinada y butifarrada familiar con 14.000 sardinas y 3.000 butifarras acompañadas de ensalada, fruta fresca y helados.

La entidad Obertament (que combate el estigma social asociado a la salud mental) recibirá la recaudación de esta comida (los adultos que no corren pagan 5 euros por ella) y también las donaciones voluntarias de los inscritos en la Cursa.

Los corredores recibirán tras la Cursa la bolsa del corredor, con alimentos frescos donados por las empresas de Mercabarna: las 2.000 bolsas incluirán 12.000 kilos de alimentos frescos.

MERCABARNA ABASTECE A 10 MILLONES

Mercabarna suma 107 hectáreas y en ella están los mercados mayoristas de Barcelona (los mercados centrales de frutas y hortalizas, de pescado y marisco y de flores y plantas), 550 empresas que elaboran, comercian y distribuyen alimentos frescos, y 20.000 profesionales cada día para vender o abastecerse.

Comercializa 2,5 millones de toneladas de productos frescos al año y llega a más de 10 millones de consumidores.