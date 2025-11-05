Agro.- La Fundación Familia Torres organiza una cata solidaria en beneficio de la Fundació Catela

La Fundación Familia Torres organiza una cata solidaria en beneficio de la Fundació Catela. - FAMILIA TORRES

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Familia Torres ha organizado una cata solidaria el próximo jueves 20 de noviembre para recaudar fondos que se destinarán íntegramente a la Fundació Catela, Associació d'Afectats d'ELA, que tiene por objetivo sensibilizar a la población y aportar fondos para la investigación de esta enfermedad degenerativa.

La actividad, dirigida por la directora de la fundación y miembro de la quinta generación de Familia Torres, tendrá lugar en la bodega original de la compañía, en la Nau Alfons XIII de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Con un precio de 20 euros por persona, los asistentes podrán degustar 4 vinos ecológicos de la comarca --dos de Familia Torres y dos de Jean Leon-- y de una selección de embutidos Mallart.

De Familia Torres, se catarán dos de los vinos elaborados por variedades ancestrales recuperadas por la bodefa: Clos Ancestral Blanc, un vino elaborado mayoritariamente con la forcada, plantada en la finca Mas Palau, y Clos Ancestral, que incluye en el cupaje el moneu, plantado en el Castell de la Bleda.

Por parte de Jean Leon, habrá los vinos de finca Jean Leon Vinya Gigi Chardonnay, un monovarietal de chardonnay que proviene de una viña plantada en la finca en 1967 por su fundador, y Jean Leon Vinya Le Havre, elaborado con cabernet sauvignon y cabernet franc, que proviene de una viña plantada en 1968 también por Jean Leon.