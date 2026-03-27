Agro.- El Govern destina 10 millones a ayudas a la innovación agroalimentaria y forestal

Un campo catalán - GENERALITAT

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha abierto este viernes la convocatoria de las ayudas a los Grupos Operativos --agrupaciones de expertos multidisciplinares que se asocian en proyectos de cooperación-- para la innovación en el sector agroalimentario y forestal, con una inversión de 10 millones de euros.

Estas ayudas cuentan con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, informa el Departamento de Agricultura en un comunicado.

El objetivo es fomentar la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del sector primario catalán mediante la colaboración entre agentes del territorio, se divide en dos líneas diferenciadas, con una primera para la preparación de proyectos, dotada con 150.000 euros destinados a cubrir los gastos de redacción y planteamiento de proyectos de innovación o bien la constitución del Grupo Operativo.

Por otra parte, está la línea de ayudas para la ejecución de proyectos, dotada con 9,85 millones de euros destinados a financiar proyectos piloto innovadores.

Desde sus inicios en 2015, estas convocatorias han subvencionado 366 proyectos (85 proyectos de preparación y 281 proyectos piloto innovadores), por un valor de más de 42 millones de euros.