El Govern invierte 452.000 euros para reparar 25 caminos afectados por las danas de 2025

Camino reparado tras una dana en 2025 - GENERALITAT

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha finalizado las obras de 25 caminos del Penedès (Barcelona) y Terres de l'Ebre (Tarragona) afectados por las danas de 2025, por un importe superior a los 452.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, informa en un comunicado este jueves.

Estas lluvias torrenciales provocaron "importantes afectaciones" en caminos rurales del Penedès, sobre todo en Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Vilobí del Penedès i Mediona, Castellolí, la Pobla de Claramunt y Santa Margarida de Montbui, y en Terres de l'Ebre, concretamente en el entorno del Canal Xerta-Sénia.

Estos daños "comprometieron la funcionalidad de los caminos", dificultando el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a los núcleos rurales, infraestructuras que contribuyen a garantizar la accesibilidad en el territorio rural catalán.