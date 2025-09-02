Agro.- El Govern presenta su propuesta para modernizar los Canals d'Urgell (Lleida) en 15 años

Asamblea de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell, con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - GENERALITAT DE CATALUNYA

La propuesta fija un plan a 15 años para renovar completamente la red de riego

LLEIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha presentado este martes, durante la asamblea general de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU) celebrada en Mollerussa (Lleida), su propuesta de financiación y detalles técnicos para la modernización integral de los Canals d'Urgell en 15 años, con un presupuesto previsto de más de 1.000 millones de euros.

La propuesta, elaborada entre la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat y el Ministerio de Agricultura, fija un plan para renovar completamente la red de riego de los Canals d'Urgell y modernizar 70.000 hectáreas de regadío, informa la Generalitat en un comunicado.

Los representantes de los abastecimientos municipales y de los aprovechamientos hidroeléctricos tendrán que decidir si aceptan la propuesta en una nueva asamblea prevista a finales de octubre, después de que la CGRCU haya llevado a cabo un ciclo de reuniones informativas para resolver dudas de forma individualizada.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha manifestado durante la asamblea que este proyecto "supondrá un referente en la gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos".

"Hoy hemos sentado las bases de un proyecto histórico para asegurar el futuro de los Canals d'Urgell y de la agricultura de las Terres de Lleida", ha añadido Ordeig, y ha asegurado que este es, en sus palabras, el proyecto de modernización de mayor envergadura que se ha hecho nunca en Catalunya.

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

La modernización de los Canals d'Urgell supondrá pasar del actual riego por inundación, que representa cerca del 90% de la superficie, a un sistema presurizado a demanda, con conducciones enterradas, 44 balsas de regulación, 20 estaciones de bombeo y 20 plantas fotovoltaicas, además de más de 4.000 kilómetros de tuberías y unos 8.000 hidrantes.

Esto permitirá un ahorro de agua y energía, aumentará la productividad agraria y hará el regadío más resiliente frente a las sequías.

En este sentido, la Generalitat ha anunciado que quiere establecer mecanismos de bonificación para que los regantes que modernicen puedan afrontar el amueblamiento de sus fincas.

PRIMERAS ACTUACIONES

Se han redactado cuatro proyectos ejecutivos que engloban cerca de 12.000 hectáreas (sectores A-12, A-13, B-03, B-10 y C-02), con declaración de impacto ambiental favorable y listos para iniciar su ejecución.

El calendario fijado en el convenio con la Conselleria de Agricultura contempla un plazo de unos 15 años para completar la transformación de todo el regadío, una vez se ponga en marcha la primera fase.

Además, los regantes y la Conselleria han anunciado la creación de la Oficina de Suport a la Modernització dels Canals d'Urgell, ubicada en la Casa Canal, para ofrecer asistencia técnica y jurídica a los regantes.