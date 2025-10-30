Agro.- El Govern presenta un proyecto para decidir cómo gestionar los bosques catalanes

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha presentado este jueves, a través de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el proyecto Foresfuture Escenaris de Gestió, un nuevo marco para decidir cómo gestionar los bosques del territorio, informa en un comunicado este jueves.

Esta estrategia tratará de establecer cuál es modelo de gestión forestal más adecuado para que los bosques absorban más CO2 o para dinamizar la bioeconomía y extraer madera para construcción, entre otros aspectos.

Durante la presentación, la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, ha subrayado que si se quiere reforzar la capacidad de absorber carbono, conservar biodiversidad y asegurar los servicios que ofrecen, "hace falta apostar por una gestión adaptativa y sostenible, basada en evidencia científica".

El proyecto, que ha dado pie a un informe científico llevado a cabo por el Creaf y el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), concluye que "no hay una manera única de gestionar los bosques que asegure todos los servicios ambientales necesarios".

Según los resultados, cada modelo que se implementa "mejorará unos servicios ambientales y empeorará otros", al tiempo que revela que la gestión forestal, textualmente, se deberá planificar teniendo en cuenta cada contexto local, donde se deberá analizar qué puede ofrecer cada bosque y qué necesita cada territorio.