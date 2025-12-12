Agro.- El Govern relajará el lunes la prohibición de acceso al segundo radio de riesgo de PPA

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ofrece una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que a partir del lunes se relajará la prohibición de acceso al segundo radio de riesgo de 20 kilómetros por la peste porcina africana (PPA), a donde se podrá entrar de manera individual, pero no en grupo.

En rueda de prensa este viernes, el conseller ha concretado que una persona podrá ir "sola a pasear al medio natural, en bici o caminando", pero siguen prohibidas las actividades organizadas para evitar que haya grandes aglomeraciones de gente en la zona.

Ha pedido prudencia y dejar trabajar a los expertos sobre el origen del brote para "no sacar conclusiones precipitadas", y ha añadido que prevé que a principios de la semana que viene el grupo auditor emita un primer informe sobre el origen.

Ordeig ha recordado que han establecido un calendario progresivo de salida de animales al matadero en las 55 granjas dentro del radio, y lo ha enmarcado dentro de "la normalidad, para que puedan ir al circuito comercial".

Ha pedido calma, ha señalado que esto es una carrera de fondo: "Hay respuestas que hoy no tenemos pero que las tendremos, el impacto económico y sanitario aún durará", y ha añadido que en las próximas horas habrá buenas noticias sobre la reapertura de mercados.

El conseller ha subrayado que su objetivo es contener el brote, reabrir mercados e "intentar recuperar lo más rápido posible los flujos comerciales", así como proporcionar información con transparencia.