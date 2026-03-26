Agro.- Jarc critica el "incumplimiento" del Gobierno con las ayudas al olivo y la viña de secano

Imagen de un campo de olivos. - JARC

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha criticado este jueves el "incumplimiento" del Gobierno de España está incumpliendo la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que le obligaría a destinar hasta 370 millones de euros en ayudas a las producciones de olivo y viña de secano, explica este jueves en un comunicado.

Estas ayudas están establecidas por la ley "y por tanto constituyen una obligación jurídica y no una opción política", y aseguran que el Gobierno no ha reservado ni el presupuesto correspondiente ni ha publicado la normativa que debe regular la concesión, los criterios, la tramitación y los pagos, ha defendido la entidad.

Jarc ha afirmado que estos cultivos cumplen también una función territorial "clave" en ámbitos como la protección del suelo, la prevención de incendios y la desertificación o la retención de población, razones por las cuales se incorporaron estas ayudas en la ley, y ha pedido la activación inmediata de las ayudas.

De los 370 millones de euros, 285 millones están previstos para los cultivos de olivos y otros 85 millones para viñedos.

"Dejar sin apoyo a la olivera y viña de secano es condenar al abandono a miles de explotaciones familiares y desequilibrar el territorio. Este sector ya no puede aguantar más incertidumbres ni promesas sin recursos", añade la entidad.