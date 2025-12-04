Agro.- Juan Torres Master Distillers presenta Casals Zero, su primer vermut desalcoholizado

El vermut Casals Zero. - JUAN TORRES MASTER DISTILLERS

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Juan Torres Master Distillers ha lanzado Casals Zero, la primera versión desalcoholizada de su vermut, informa en un comunicado este jueves.

Se obtiene a partir de la delicada eliminación del alcohol de Casals, hasta alcanzar 0,5% de alcohol, y mantiene intacto el perfil aromático de la versión original, sin añadir substancias exógenas.

El proceso de desalcoholización se lleva a cabo en las instalaciones de Familia Torres en la comarca del Penedès, mediante la utilización de la tecnología Spinning Cone Column (SCC).

Se trata de un sistema avanzado de destilación al vacío que permite separar el alcohol de forma suave, preservando los aromas y sabores.

El vermut desalcoholizado está disponible en los mercados de España y Estados Unidos, y la bodega "reafirma su compromiso con la innovación".