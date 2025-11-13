Agro.- Mercadona inicia la campaña local de naranja y prevé comprar 2.000 toneladas en Tarragona

TARRAGONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha iniciado la campaña local de naranja, con la que prevé comercializar 131.000 toneladas de esta fruta hasta el próximo agosto, lo que incluye la compra de 2.000 toneladas en Tarragona, informa este jueves.

La cadena ha explicado que comercializará naranjas procedentes de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Catalunya, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

La cadena afirma que su apuesta por la naranja con origen en España "reafirma su compromiso con el sector primario y sus clientes" y ha celebrado poder alargar la disponibilidad de naranja local hasta el verano.

Mercadona ha subrayado que actualmente el 85% de la fruta que vende tiene origen en España, de forma que impulsa el consumo de productos locales "siempre que cumplan los estándares de calidad exigidos y haya suficiente disponibilidad".

Por otro lado, ha recordado que ofrece la opción de comprar zumo de naranja recien exprimido, un servicio que implantó en 2016.