Agro.- Mercadona se suma al 17 Gran Recapte de los bancos de alimentos de Catalunya

Mercadona se suma al 17 Gran Recapte de los bancos de alimentos de Catalunya. - MERCADONA

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona se ha sumado al 17 Gran Recapte de los bancos de alimentos de Catalunya, organizado por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y que se celebra entre este viernes y el sábado, aunque las donaciones económicas pueden realizarse en línea hasta finales de mes.

De esta forma, el 100% del dinero donado por los clientes en pasar por caja "se transformará íntegramente en alimentos para quienes más lo necesiten" y la compañía aportará un 10% adicional de la recaudación total en esta iniciativa solidaria, informa en un comunicado este viernes.

El responsable de Procesos Donaciones de Mercadona, Jesús Sánchez, ha explicado que, de esta forma, "se consigue atender de una forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales".

"Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los bancos de alimentos", ha agregado.

En total, participarán 1.589 establecimientos de Mercadona de toda España, de las cuales 236 corresponden a Catalunya.

COMPROMISO SOCIAL

Este año, Mercadona ha ampliado su red de colaboración y trabaja con 166 entidades sociales y organizaciones benéficas de toda Catalunya, que "reciben diariamente donaciones para dar apoyo a las personas que más lo necesitan".

Entre ellas, se encuentran los 4 bancos de alimentos de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, y algunas de sus entidades colaboradoras: la Cruz Roja de Catalunya, Cáritas, el Banc de Productes no alimentaris La Nau y varios comedores sociales.

A cierre de 2024, la compañía ha donado 3.117 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, equivalentes a cerca de 52.000 carros de la compra: más de 2.300 toneladas entre las entidades sociales de Barcelona, más de 342 en Tarragona, y 316 y 150 han ido hacia Girona y Lleida, respectivamente.