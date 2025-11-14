Agro.- El Mercat de l'Oli Nou contará con 50 productores y sesiones de cocina

Archivo - Un cocinero usando aceite. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza Catalunya de Barcelona acogerá entre el 21 y el 23 de noviembre la primera edición del Mercat de l'Oli Nou, que contará con 50 productores y sesiones de cocina con varios cocineros, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este viernes.

El objetivo del encuentro es presentar el aceite a la ciudadanía, ofrecer la posibilidad de hacer catas y de comprar aceite de primera prensada directamente a los productores.

La propuesta se complementará con una oferta enogastronómica "singular y de proximidad" y con charlas guiadas por expertos de la divulgación de la cultura del aceite.

Los productores que participarán en el encuentro proceden de 21 comarcas y las cinco Denominaciones de Origen Protegidas del aceite catalán: Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià y Empordà.

"El Mercat de l'Oli Nou quiere ser una experiencia gastronómica inmersiva pensada para familias, jóvenes y 'foodies'", ha añadido la Conselleria.