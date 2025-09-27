Ordeig explora en California estrategias de crecimiento de las agroalimentarias catalanas

Imagen de la visita a la empresa Corto - DEPARTAMENT DE AGRICULTURA

Destaca que la modernización de los regadíos es una "prioridad" del Govern

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha conocido de primera mano empresas agroalimentarias catalanas establecidas en California (Estados Unidos) para explorar sus estrategias de crecimiento, que pueden servir de ejemplo a otras empresas catalanas.

Así, ha visitado Corto, Artesa Winery, y Marimar Estate Vineyards and Winery, además de la empresa californiana E. & J. Gallo Winery (la productora de vino más grande del mundo), informa el Departament en un comunicado este sábado.

También ha visitado el Fresno Irrigation District, entidad que gestiona la distribución de agua para la agricultura en California, y la Almond Board of California, que representa a los productores y procesadores de almendra y supervisa la promoción del mercado nacional e internacional.

COLABORACIÓN CATALUNYA-CALIFORNIA

Ordeig ha destacado que hay "buenas propuestas americanas que pueden ser de gran utilidad para el campo catalán" y ha recordado que Catalunya y California están hermanadas desde 1986 y colaboran en diferentes sectores y proyectos en el marco de un memorando de entendimiento firmado en 2015.

También ha subrayado que "la modernización de los regadíos es una prioridad del Govern" para una gestión más eficiente del agua, reforzar la sostenibilidad y asegurar a los agricultores que puedan competir en el contexto de cambio climático.

El director general del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, que acompaña al conseller en el viaje, ha explicado que el contacto directo con empresas agroalimentarias "permite ver de cerca cuáles han sido las estrategias que les han hecho crecer y consolidarse en mercados altamente competitivos".