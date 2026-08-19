Agro.- El periodo de caza de media veda comienza este jueves en Catalunya

Imagen de un cazador - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodo de caza de media veda comienza este jueves en Catalunya tras la publicación de la resolución que regula esta actividad en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El calendario, que varía según la especie, autoriza la actividad en las áreas de caza autorizadas de Lleida, la Cerdanya (Girona) y el Solsonès (Lleida) todos los jueves, sábados, domingos y festivos entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre, ha informado este miércoles el Govern en un comunicado.

En las áreas de caza autorizadas del resto de Catalunya, los días permitidos son 4: el 23 de agosto, el 30 de agosto, el 6 de septiembre y el 13 de septiembre.

Las especies de las que se permite el aprovechamiento son la codorniz, la urraca, la paloma bravía, la tórtola eurasiática, el estornino y la paloma torcaz.

Se trata de especies nidificantes que alcanzan en el periodo de caza habilitado la máxima abundancia, por lo que su caza solo se autoriza en un periodo muy concreto del año.