Agro.- Plusfrec factura 13 millones en compras a proveedores de Lleida en el primer semestre

LLEIDA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Plusfrec facturó 13 millones de euros en compras a proveedores de Lleida, de donde es la compañía, durante el primer semestre de 2025, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Respecto al cierre del año anterior, compró 25 millones de euros a proveedores de la zona durante el 2024, lo que representa "un ligero incremento" respecto al año anterior.

Del total de la inversión de 2024, 11,2 millones los destinó a la compra de productos en seco, y 13,8 millones de euros a producto fresco.

El director general de Plusfrec, Francisco González, ha defendido su compromiso con el territorio: "Nos impulsa a colaborar estrechamente con campesinos y cooperativas de Lleida y de toda Catalunya".

"Trabajando juntamente con los productores, podemos garantizar que lo que llega a nuestros establecimientos mantiene toda su frescura, sabor y proximidad", ha añadido.