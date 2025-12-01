Agro.- Los precios del cerdo en Mercolleida caen tras los casos de Peste Porcina Africana

Una granja de cerdos en Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas de Precio del Cerdo Cebado, de la Cerda y del Lechón se han reunido este lunes en Mercolleida de forma extraordinaria para revisar las cotizaciones del pasado jueves y establecer nuevas para la semana en curso, bajando el precio del cerdo tras los casos de Peste Porcina Africana (PPA) en el entorno de Collserola (Barcelona).

El resultado se ha saldado con un descenso de 10 céntimos el kilo vivo para el cerdo cebado, quedándose en 1,20 frente a los 1,30 del jueves, informa Marcolleida en un comunicado.

La cerda también ha bajado 10 céntimos, situándose en 0,48 frente a los 0,58 de la semana pasada; y el lechón de 20 kilos desciende 5 euros, estableciéndose en 31 frente a los 36 anteriores.