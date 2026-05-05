Agro.- Refuerzan el plan contra la PPA en Catalunya con más personal y unidades caninas

Archivo - Control policial para limitar el acceso a la zona de PPA - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la creación de un Programa temporal para la contención y erradicación de la peste porcina africana (PPA) y la ejecución del Plan de Control Poblacional derivado, vigente hasta 2028 y que prevé la incorporación temporal de 30 personas al plan de contención de la peste porcina africana (PPA) y de cuatro unidades caninas.

El programa, que se podrá prorrogar por un año, tiene como finalidad contener y erradicar completamente el virus entre la población de jabalíes, y prevé reducir la densidad poblacional a un animal por kilómetro cuadrado en la zona infectada o hasta "conseguir un nivel de densidad aceptable según los criterios de la UE", informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

En concreto, la ampliación de refuerzos incluye 11 personas técnicas superiores en diversos ámbitos de conocimiento, desde geógrafos a veterinarios, 11 técnicos de gestión y 9 personas administrativas, además de la incorporación de las 4 unidades caninas al cuerpo de Agents Rurals para incrementar la detección de cadáveres y restos biológicos.