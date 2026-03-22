Agro.- El sector agroalimentario factura 58.000 millones en Catalunya y representa el 18% del PIB

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BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario factura cerca de 58.000 millones de euros en Catalunya, cifra que representa el 18% del producto interior bruto (PIB) del territorio, según datos de Acció, la agencia para la competitividad de las empresas de la Generalitat, y Prodeca, empresa pública promotora de los alimentos catalanes.

Este ecosistema está formado por 3.700 empresas de la industria de la alimentación y las bebidas, casi 1.000 de la industria auxiliar y unas 50.000 explotaciones agrícolas, ganaderas y de pesca, además de emplear a más de 177.000 personas, informa el Departamento de Empresa y Trabajo en un comunicado este domingo.

Este lunes el sector agroalimentario se dará cita en el 50 aniversario de la feria Agroalimentria+Hostelco, que se celebrará hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde el Govern facilitará la presencia de 114 empresas y startups de la mano de Acció, Prodeca y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta).

TRES GRANDES EJES

La actividad del sector agroalimentario catalán se concentra en tres grandes ámbitos; el primero de ellos las casi 50.000 explotaciones agrícolas, ganaderas y de pesca, que generan 6.369 millones de facturación y emplean a unas 50.000 personas.

El grueso del sector se encuentra en la industria de la alimentación y bebidas, formada por 3.690 compañías que concentran unas ventas por valor de 40.333 millones de euros y ocupan a 98.700 personas.

Finalmente, se completa con la industria auxiliar directamente vinculada al sector, donde 987 empresas generan casi 11.300 millones de euros y reúnen a cerca de 29.000 trabajadores.

UN SECTOR MADURO

El estudio revela que la agroalimentación catalana es un entorno maduro, puesto que el 63% de las empresas que la conforman se establecieron hace más de 10 años.

Por segmentos, el que tiene un mayor peso sobre la facturación en Catalunya son las industrias cárnicas (33% del total), seguidas por productos para la alimentación animal (17%) y el pescado, las hortalizas y los aceites (13,4%).

EMPRESAS EMERGENTES

Sin embargo, el informe hace mención a las empresas emergentes, señalando que hay 158 startups agroalimentarias que en conjunto concentran 175 millones de euros en sus ventas, y pone énfasis en el ámbito emergente de la proteína alternativa.

Se trata de un segmento que en Catalunya ya cuenta con 105 empresas que facturan 436 millones de euros y emplean a un millar de personas, entre las que destacan empresas como Heura, Novameat, Zyrcular Foods o Llibre Foods.

RÉCORD DE EXPORTACIONES

En 2025, el sector agroalimentario catalán batió un nuevo récord de exportaciones, con productos exportados por valor de 16.903 millones de euros, un 7,5% más que en el año anterior.

En esta línea, Catalunya cuenta con una base de más de 3.200 empresas exportadoras regulares de este sector, situándose a la cabeza de España (22% del total), por delante de Andalucía, que le había arrebatado el liderazgo.

Los productos fine food-multiproducto (38% del total) son el grupo que suma más ventas al exterior, seguidos por la carne y embutidos (31%), las frutas y hortalizas (9%), los aceites vegetales (6,5%) y el vino (3%).

COMERCIO EXTERIOR

En el apartado de la inversión extranjera directa, en el quinquenio 2021-2025, 38 proyectos de inversión extranjera han captado 772 millones de euros (un 43% más que en el quinquenio 2016- 2020), y han creado más de 2.800 puestos de trabajo.

Por países, Alemania ha sido el principal país inversor, seguido de Francia, Estados Unidos, Suiza y Bélgica, y en estos últimos cinco años, empresas internacionales como Danone, Nestlé, Aldi, Haribo, Schwarz o Carrefour han realizado inversiones en Catalunya.

ALIMENTARIA

Este lunes comienza la feria Alimentaria+Hostelco 2026, que prevé un impacto económico de 180 millones de euros en Barcelona y reunir a más de 110.000 personas, un 25% de ellos internacionales, aparte de atraer a más de 3.000 expositores.

Una de las iniciativas que Acció organiza en el marco del evento es el Open Innovation Challenge, un formato de reuniones de negocio rápidas para que empresas y startups puedan ofrecer soluciones innovadoras a los retos tecnológicos presentados por empresas como Frit Ravich, Ametller Origen, Grupo Cacaolat, Borges o Fruselva.

Paralelamente, Acció también impulsará las Tech Meetings, un conjunto de encuentros en los que las empresas del sector alimentario podrán reunirse con expertos del Digital Innovation Hub de Catalunya para descubrir y validar nuevas tecnologías digitales para innovar en su actividad.

En esta edición, Acció y el Irta impulsarán conjuntamente el Food & Hospitality Startups Arena, un nuevo espacio con diversas actividades para fomentar el emprendimiento y la innovación entre las startups.