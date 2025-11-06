Agro.- UP celebra que la vacunación de DNC está "casi" al 100% en el primer radio

Archivo - Proceso de vacunación enla zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha celebrado que la vacunación de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) esté "casi" al 100% en el primer radio y que en los otros tres ya esté al 82%.

En un comunicado este jueves, el sindicato ha apuntado que las comarcas del Berguedà, Cerdanya y Alt Urgell, que están dentro del último radio francés, la vacunación se encuentra al 57%.

También ha asegurado que no hay nuevos casos confirmados y que el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, se ha comprometido a analizar cómo se ha hecho la gestión de toda la situación.