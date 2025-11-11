Agro.- UP pide aplazar la votación sobre la modernización de los Canals d'Urgell (Lleida)

LLEIDA 11 Nov. (EUROPA PRESS) - Unió de Pagesos ha pedido aplazar la votación sobre la modernización de los Canals d'Urgell (Lleida) hasta el segundo trimestre de 2026, para replantear el proyecto y "convencer a la mayoría de propietarios", informa en un comunicado este martes.

El sindicato destaca que es una de las iniciativas agrarias y territoriales más relevantes de las últimas décadas en la zona, dado que afecta a más de 70.000 hectáreas de regadío y cerca de 25.000 propietarios.

A su parecer, el 'no' a la modernización "tendrá más peso" si se vota el 21 de diciembre como prevé la Junta Rectora de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (Cgrcu).

Defiende que esta operación "solo será un éxito si se lleva a cabo con el consenso" de los agricultores, por lo que este lunes pidió en una reunión con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, replantear el proyecto para evitar que los regantes se posicionen en contra, dice Unió de Pagesos.

Además, la organización agraria pide "impulsar la concentración parcelaria, tanto ordinaria como privada, adaptándola a las necesidades del territorio".