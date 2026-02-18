Aldi contratará a más de 1.100 personas en España en 2026

Una tienda Aldi - ALDI

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aldi tiene previsto incorporar a unos 1.100 nuevos profesionales a lo largo de este año y superar así la cifra de 9.000 trabajadores en toda España, informa este miércoles en un comunicado.

La cadena cuenta con un equipo de más de 8.000 empleados en España y tiene el objetivo de "seguir creciendo para acercar su oferta de productos de calidad al mejor precio posible a más hogares españoles".

Durante los últimos años, Aldi ha acelerado su crecimiento en el mercado español que ha ido acompañado de la "generación de empleo estable en el país, impulsado por el refuerzo de su capacidad logística en España y por la apertura de nuevas tiendas".

En España, Aldi cuenta con 7 plataformas logísticas y 498 tiendas con las que asegura ahorro y calidad en cada compra a más de 8 millones de hogares españoles.

Durante los últimos tres años la plantilla de la compañía ha crecido más de un 14% reflejando su "sólido crecimiento y compromiso con la creación de empleo en España", aseguran.