Asaja pide a la AICA supervisar los contratos de comercialización de pistacho para garantizar plazos de pago

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TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha reclamado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que supervise los contratos de comercialización del pistacho, así como que se garantice el cumplimiento de los plazos legales de pago durante la presente campaña.

La organización recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, el pistacho debe tener consideración de producto fresco y perecedero en el momento de su entrega, por lo que el plazo máximo de pago es de 30 días desde la entrega de la producción por parte del agricultor, según ha informado la propia organización en nota de prensa.

Asaja Castilla-La Mancha considera que procesos posteriores como el escandallo, la clasificación o el secado no deben retrasar el inicio de este plazo. En este contexto, la organización alerta, además, de que hay algunas entidades que participan en la compra del pistacho que están ofreciendo contratos bajo fórmulas como "acuerdo de colaboración" o "colaboración industrial".

Asaja Castilla-La Mancha subraya que, al margen del nombre del contrato, si en la práctica existe una compraventa de un producto alimentario, deben cumplirse las obligaciones previstas en la Ley de la Cadena Alimentaria.

"No se puede pretender que el pistacho en verde no sea considerado un producto fresco ni cambiar la realidad de una operación cambiándole el nombre, como denominar 'colaboración' a una compraventa para esquivar las obligaciones de la Ley de la Cadena. Si se utiliza una fórmula contractual para evitar la aplicación de la ley, estaríamos ante un supuesto de fraude de ley", señalan desde Asaja Castilla-La Mancha.

Por otro lado, Asaja ha advertido de otro de los problemas que preocupa al sector, como es "la falta de criterios comunes" para calcular las mermas y el rendimiento del pistacho en las plantas de transformación.

"Necesitamos parámetros comunes, objetivos y verificables que permitan al agricultor comprobar cómo se determina el resultado de su producción", reclama la organización.

En este sentido, Asaja Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir a las lonjas que incorporen cotizaciones del pistacho en verde, con el objetivo de "disponer de un precio de referencia que facilite la negociación entre agricultores e industrias y aporte mayor transparencia al mercado".

Por otro lado, la organización agraria también considera "injustificable" que "se pretenda presionar a la baja los precios de la producción nacional alegando una supuesta mayor cosecha española".

Asaja Castilla-La Mancha recuerda que los precios internacionales están condicionados por la menor producción de algunos de los grandes países productores, como Estados Unidos e Irán y que, al mismo tiempo, los costes de cultivo han aumentado considerablemente.

Por último, Asaja Castilla-La Mancha ha querido poner en valor a las procesadoras "que apuestan por contratos claros, transparentes y ajustados a la normativa, porque son las que están contribuyendo a construir un sector del pistacho sólido y con futuro".