Catalunya incorpora 185 auxiliares de inspección veterinaria para la seguridad alimentaria

Archivo - Carne de cerdo expuesta en un mercado en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat incorporará a 185 auxiliares oficiales de inspección veterinaria que darán apoyo a los veterinarios oficiales en mataderos, salas de despiece y establecimientos de manipulación de caza con la finalidad de mejorar la seguridad alimentaria, ha acordado el Consell Executiu este martes.

Este control sanitario se lleva a cabo de forma permanente y individualizada sobre el 100% de los animales, de acuerdo con la normativa alimentaria de control oficial, una labor que desarrollan los veterinarios oficiales de salud pública y los auxiliares oficiales de inspección veterinaria, que trabajan de forma coordinada integrando los equipos de inspección sanitaria: los Servicios Veterinarios Oficiales de matadero.

Con la nueva licitación se pasará a cubrir las nuevas necesidades con 185 auxiliares oficiales, suponiendo un incremento de un 6%.

Esto permitirá aumentar el control sanitario en diferentes programas como el de salmonela y el campylobacter, asistir a los veterinarios en las auditorías de control oficial de la UE y de terceros países, y mejorar las tareas de control tanto en la higiene de los procesos, como en la sanidad y el bienestar de los animales.

CLÚSTER CÁRNICO

El contrato que contará con una dotación aproximada de 44 millones de euros empezará en 2027 y podrá ser objeto de dos prórrogas: una primera para todo 2028, y una segunda para 2029.

"Este posicionamiento refuerza el papel de Catalunya como clúster cárnico y agroalimentario de referencia en Europa, pero también exige un sistema sólido, continuado y altamente especializado de controles oficiales", explica la Generalitat.