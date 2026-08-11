COAG estima daños de hasta el 50% en la almendra afectada por las tormentas y el pedrisco de Murcia

Archivo - Rama de una flor de almendro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas acompañadas de pedrisco registradas este lunes en distintos puntos de la Región de Murcia han causado daños en explotaciones agrícolas, especialmente en las comarcas del Noroeste, Río Mula y Altiplano, con mayor incidencia en los cultivos de almendra, cuya cosecha se encontraba próxima a iniciar la recolección.

Según las primeras estimaciones de COAG Murcia, entre 15.000 y 20.000 hectáreas de diferentes cultivos podrían haberse visto afectadas por el episodio meteorológico, aunque la organización ha precisado que la evaluación de los daños continúa sobre el terreno y que todavía no es posible determinar con exactitud la superficie y el alcance de las pérdidas.

En las parcelas afectadas, el pedrisco ha provocado la caída de almendras y daños en frutos, ramas y árboles. A estos efectos se suman los ocasionados por las fuertes rachas de viento y los contrastes térmicos registrados durante los últimos días, que han agravado el estado de las plantaciones, según ha informado la organización agraria.

DAÑOS DE ENTRE EL 20% Y EL 50% EN LAS PARCELAS AFECTADAS

COAG Murcia estima de forma provisional que los daños podrían afectar a entre el 20% y el 50% de la producción en las parcelas perjudicadas, aunque ha advertido de que estas cifras podrían variar conforme avance la evaluación de las explotaciones.

La organización ha señalado que, en el caso de la almendra, una parte importante de la producción ha terminado en el suelo o ha quedado dañada, lo que podría comprometer una parte significativa de los ingresos previstos por los agricultores.