El Govern aprueba la modernización de la red de riego de l'Alt Urgell (Lleida)

LLEIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el proyecto de modernización de la red de distribución de riego de la Comunitat de Regants de l'Alt Urgell (Lleida), en los municipios de Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola, Preixana y Verdú, informa en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu este martes.

También ha dado luz verde al Protocolo de control de modernización de los riegos históricos de 1.800 hectáreas en los espacios de la Xarxa Natura 2000 de Belianes, Preixana y los Plans de Sió (DIA 2010. Clave E11-MA-19900), en Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola y Preixana, promovidos por la comunidad de regantes, en el ámbito del sistema Segarra-Garrigues.

Tal como establece el acuerdo del Govern del 11 de octubre de 2010, la modernización de los riegos históricos debe incorporar un proyecto y un protocolo que permitan asegurar la conservación de los márgenes y la vegetación natural entre los cultivos, "a fin de que se mantenga el mosaico paisajístico actual", lo que prevé favorecer la conservación de las especies de aves esteparias.

Los objetivos del proyecto son modernizar los sistemas de regadíos existentes, potenciar la eficiencia en el transporte y la distribución de riego (tuberías a presión) y incorporar estrategias de gestión de los cultivos para la mejora de los hábitats.

En cuanto al protocolo de riego, el objetivo es establecer los términos y estrategias de seguimiento para asegurar las condiciones según las cuales debe autorizarse la modernización del riego.