Este sábado comienza el plazo para asegurar la campaña 2026 de uva de vino

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo de suscripción del seguro de uva de vino para la campaña 2026 comenzará este sábado, 1 de noviembre, con el inicio del aseguramiento de los módulos de otoño, que incluyen "la cobertura de riesgos más completa", como la helada, el pedrisco o la falta de precipitaciones en el viñedo de secano, "los principales riesgos registrados en las últimas campañas", ha recordado Agroseguro.

La suscripción de estos seguros de uva de vino se mantendrá abierta hasta el próximo 20 de diciembre y entre las principales novedades del aseguramiento de la campaña 2026 destaca la mejora de las condiciones de aseguramiento para cerca de 2.000 asegurados a nivel nacional que beneficiará a los viticultores que han sufrido siniestro en una única ocasión.

Agroseguro ha recordado que la campaña 2025 recién terminada se ha cerrado con la contratación de cerca de 30.000 pólizas que ofrecieron cobertura a 3,2 millones de toneladas con un valor asegurado de 1.158 millones de euros.

Lidera el ranking Castilla-La Mancha, con 441 millones de capital asegurado en la campaña 2025, seguida de Castilla y León, con 162 millones; La Rioja, con 144 millones; Cataluña, con 106 millones; Extremadura, con 70 millones; Comunidad Valenciana, con 56 millones; País Vasco, con 48 millones; Aragón, con 41 millones; Navarra, con 36 millones, y Galicia, con 33 millones. La superficie asegurada total sumó 404.000 hectáreas.

Agroseguro ha recordado que la siniestralidad de la última campaña ha estado marcada por las "constantes tormentas" registradas en todas las zonas productoras desde mayo hasta agosto, en particular los "constantes pedriscos" que descargaron sobre Castilla-La Mancha y el frente tormentoso del 11 de julio, tanto por su intensidad como por la extensión y el valor de la producción afectada. Agroseguro ha precisado que este episodio fue provocado por el paso de una DANA que impactó el norte peninsular y causó numerosos daños en La Rioja y Rioja Alavesa (Álava).

La compañía ha informado además de que los numerosos siniestros elevaron las indemnizaciones para los viticultores asegurados hasta los 74 millones de euros, con el 92 por ciento ya abonado a esta fecha. Las principales zonas afectadas fueron Castilla-La Mancha (28 millones), La Rioja (16 millones), Castilla y León (10 millones), Comunidad Valenciana (5 millones), Aragón (4 millones), País Vasco (3 millones) y Navarra (3 millones).

Finalmente, ha informado de que con la vendimia terminada, la superficie siniestrada total se ha acercado a las 150.000 hectáreas, "lo que se traduce en siniestros registrados en casi el 40 por ciento de l1a superficie asegurada".