Variedades de almorta registradas por investigadores del IAS-CSIC de Córdoba servirán para crear una DOP en Ciudad Real

Diego Rubiales (centro), junto a otros investigadores del IAS-CSIC de Córdoba que han registrado variedades de almorta que servirán para crear una DOP en Ciudad Real. - IAS-CSIC

CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)

Las dos primeras variedades de almorta (Lathyrus sativus), Almora y Chicharita, registradas por investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba, dirigidos por Diego Rubiales, servirán como base para la creación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Harina de Almorta La Solana, en la provincia de Ciudad Real.

Según ha informado el IAS-CSIC en una nota, la almorta es una leguminosa muy conocida por ser la base de las tradicionales gachas manchegas. Sin embargo, la almorta que se consume en España procede, casi en su totalidad, de Argentina y Chile, al no haber producción nacional y ni siquiera existir semilla certificada en España.

Ante ello, un grupo de productores, entre ellos la empresa Agrícola Peñarroya y el Legado de Bustillo, no solo han perseguido la recuperación de este cultivo autóctono, sino que han promovido, primero la constitución de la Asociación de Fabricantes de Harina de Almorta, y después la creación de una Denominación de Origen en la que las variedades registradas por los investigadores del IAS-CSIC han jugado un papel fundamental.

A este respecto, Diego Rubiales ha explicado que "no existían variedades registradas de almorta por tratarse de un cultivo minoritario, pero también porque ni siquiera existen en España los protocolos para la evaluación de variedades de esta especie, de modo que tuvieron que ser evaluadas en la Oficina Europea de Variedades Vegetales".

Aún así, "estando ya aprobadas a nivel europeo, la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) no ofrece todavía la opción de registro de variedades comerciales, por lo que solo se pueden certificar como especie y no como variedad, lo que desmotiva el esfuerzo de mejora genética".

No obstante, el científico del IAS-CSIC lleva 25 años investigando sobre este cultivo, lo que ha dado lugar a más de una veintena de artículos científicos y a cinco tesis doctorales relacionadas con el cultivo, y ha registrado ya esas dos variedades de almorta licenciadas a Agrícola de Peñarroya y otras dos más, junto a una de titarro (Lathyrus cicera), recientemente licenciadas a la empresa Lugartis, Amerana y Titarro Cascajito.

"Hasta ahora el enfoque ha sido el valor agronómico, pero estamos ya trabajando en el desarrollo de variedades con un enfoque en la calidad nutritiva, en el marco de un proyecto de colaboración público privada recientemente concedido con la empresa Lugartis".

Precisamente, para dar a conocer las posibilidades de este cultivo, el próximo 14 de noviembre se celebran en La Solana (Ciudad Real) unas jornadas dirigidas a profesionales e investigadores para promocionar el cultivo y su uso en la industria alimentaria, en las que el IAS-CSIC tiene un papel importante, ya que Diego Rubiales actúa como co-organizador, dada su condición de coordinador de la Red Española de Leguminosas y presidente de la Asociación Española de Leguminosas.

En las jornadas dará una ponencia sobre el 'Potencial del cultivo de la almorta y desarrollo de nuevas variedades', y participará en el debate sobre 'Problemas y soluciones para la reimplantación del cultivo'. Esta jornada a nivel nacional complementa las iniciativas de difusión a nivel internacional, como los 'International Lathyrus days', organizados cada dos años por la Fundación Lambein, con una jornada en Bélgica en 2024, donde Rubiales dio una ponencia sobre la situación en España, y se plantea otra en 2026 en Croacia.

De hecho, la almorta forma parte de dos proyectos de investigación internacionales que se están desarrollando en el IAS-CSIC, en concreto, el H2020 Prima-Nustalgic (Recuperación de cultivos infrautilizados para el desarrollo de la resiliencia ante el cambio climático), cuyo investigador principal es el propio Rubiales, y el Horizon Europe Prosper (Promoción de leguminosas abandonadas para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria), cuya investigadora principal es la investigadora del IAS-CSIC Eleonora Barilli.