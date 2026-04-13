Agro.- El sector agroalimentario catalán participa en el Salón Gourmets 2026 con 81 empresas

El conseller Òscar Ordeig, la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, y la directora gerente de Prodeca, Dèlia Perpiñà, en el Salón Gourmets 2026 de Madrid - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario catalán participa en el 39 Salón Gourmets 2026, que se celebra del 13 al 16 de abril en el recinto ferial IFEMA Madrid, con un total de 81 empresas catalanas expositoras, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este lunes.

De estas, 27 empresas están agrupadas en el Pavelló Catalunya, bajo el paraguas de Prodeca, la promotora dedicada a impulsar la comercialización e internacionalización del sector agroalimentario catalán, mientras que 54 empresas participan con un estand propio.

Con motivo de la inauguración oficial del Salón, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y la directora gerente de Prodeca, Dèlia Perpilà, han visitado las empresas catalanas de la feria, reforzando el compromiso del Govern "con el apoyo a la internacionalización del sector agroalimentario catalán, así como con la promoción de su calidad y diferenciación en mercados competitivos".

Algunas de las empresas catalanas del Pavelló Catalunya son Les Moles en Casa, Llàgrimes del Canigó, Taptap, Vincloop, Casa Amella, Anela Fruits y A Mar.

El Salón Gourmets, con una previsión de más de 110.000 visitantes profesionales y 15.000 compradores internacionales, representa una oportunidad para las empresas catalanas para reforzar su presencia en canales como distribución especializada, hostelería o retail gourmet.

LA OFERTA CATALANA

La participación catalana en esta edición destaca por una oferta basada en "la valorización del producto, con propuestas que combinan tradición, innovación y adaptación a nuevos hábitos de consumo".

Las empresas participantes aprovechan el certamen para presentar novedades, reforzar su posicionamiento de marca y explorar nuevas oportunidades comerciales.