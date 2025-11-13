Agro.- Veinte bodegas catalanas muestran sus vinos en ProWine Shanghai 2025 y Grand Tasting Shanghai

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de bodegas catalanas ha mostrado "la excelencia y diversidad" de los vinos catalanes en los encuentros ProWine Shanghai 2025 y Grand Tasting Shanghai (China), informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este jueves.

El Grand Tasting Shanghai se celebró el pasado lunes y es un evento exclusivo para importadores, sommeliers, distribuidores, periodistas y prescriptores del sector.

El encuentro ha combinado un 'showroom' B2B, degustaciones guiadas y una conferencia de prensa para medios especializados chinos, y Prodeca ha ofrecido dos 'masterclass'.

Por su parte, ProWine Shanghai se celebra entre este martes y jueves y es la "feria de referencia del sector vinícola profesional en el mercado asiático".

Las 13 bodegas catalanas participantes están presentes con el Espai Catalunya, que tiene 84 metros cuadrados.