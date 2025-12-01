La pastelería 'Escribà' de La Rambla de Barcelona reabrirá este martes reformada

La sede de la pastelería en La Rambla - ESCRIBÀ

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede de la pastelería 'Escribà' en La Rambla de Barcelona reabrirá este martes tras una reforma del establecimiento, informa en un comunicado.

Al hacerlo durante la remodelación del paseo, ha querido "agradecer explícitamente a este mandato del Ayuntamiento de Barcelona por la valentía y el esfuerzo" de impulsar unas obras que considera complejas pero imprescindibles para recuperar el esplendor de la calle.

El establecimiento augura que será "la mejor Rambla de la historia. Un espacio recuperado, amable y diseñado para la convivencia" de los barceloneses además de los turistas.