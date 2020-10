Gámez (PSOE) avisa que el reparto de la PAC sigue "pendiente" y critica la "penosa campaña de mentiras" del PP

JAÉN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE Mercedes Gámez ha avisado este jueves de que el PP debería "pedir perdón" al pueblo de Jódar y a sus agricultores y olivareros, "por el brutal recorte de 3 millones de euros que le asestó la derecha en la última reforma de la PAC", mientras los populares vienen criticando nuevas mermas en la nueva regulación de las ayudas.

Gámez señala que los olivareros de Jódar "saben perfectamente que llevan desde 2014 cobrando medio millón de euros anuales menos que en el anterior marco comunitario por culpa del reparto de las ayudas que diseñó el PP".

"Los olivareros de Jódar pueden estar tranquilos, porque hay un Gobierno en España que les apoya, que es su gran aliado y que ya ha dicho por activa y por pasiva que va a primar a los pequeños y medianos agricultores, a las explotaciones familiares y al olivar tradicional. Esto obviamente no le gusta nada al PP, porque en la derecha lo que prefieren es beneficiar a los terratenientes, como ya hicieron en la última PAC", resume.

Así las cosas, Gámez aconseja al PP "que dé la cara, pida disculpas por el daño causado y no engañe más a los hombres y mujeres de este pueblo". Gámez lamenta así la "penosa campaña de mentiras a la que se está dedicando el PP en las últimas fechas a cuenta de la futura PAC, inventando un recorte que no existe nada más que en su imaginación y no sabemos si también en sus deseos".

Reitera que a día de hoy el único dato cierto y contrastado es que la cifra global de fondos europeos que van a venir al campo español es prácticamente la misma que en el anterior marco comunitario.

La parlamentaria subraya en ese sentido que está pendiente el diseño del reparto de esas ayudas, por lo que el PP "sigue empeñado en propagar noticias falsas para intentar desgastar al Gobierno de España al precio que sea". En cualquier caso, ve "un profundo descaro aventurar cualquier tipo de recorte, cuando el único recorte conocido hasta la fecha son los 272 millones de euros que el olivar de Jaén ha perdido en los últimos 6 años por culpa precisamente del PP". "Los que mataron al olivar vienen ahora a erigirse en sus grandes defensores", ironiza.