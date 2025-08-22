Apicultores extremeños piden medidas de choque para enfrentar la "ruinosa" campaña marcada por el fuego

MÉRIDA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Apicultores Extremeños (Apaex) ha pedido al Ejecutivo regional medidas de choque para su sector y ha lamentado esta "ruinosa" campaña marcada por los incendios y una "bajísima" producción.

Según ha advertido Apaex en nota de prensa, los incendios registrados en Extremadura y Castilla y León, unidos a las altas temperaturas registradas en julio y agosto, colocan a la apicultura profesional extremeña "al borde del colapso económico".

Al respecto, la asociación ha explicado que el sector en Extremadura está sufriendo la quema de colmenas por los incendios, así como la pérdida de recursos pastables en el medio calcinado, principalmente en Castilla y León, a donde trashuman un importante número de explotaciones apícolas durante el verano, impidiéndose su acceso a los asentamientos para salvar las colonias de abejas en las zonas afectadas.

Ha sido el propio presidente de Apaex, Ventura Gil Redondo, quien, a falta de un recuento oficial de las colmenas quemadas dentro y fuera de la región, ha criticado "el abandono de las administraciones y la indefensión del sector agrario y ganadero en el medio rural, ante la falta de medios suficientes para la prevención y extinción de los incendios sufridos hasta hoy".

A ello se suma la "bajísima" producción de la miel de primavera, que ha supuesto pérdidas "muy importantes" para los apicultores profesionales en Extremadura, que alcanzan más de 30.000 euros por explotación apícola (10 kg. colmena por 3 euros/kg. y una media de 1.000 colmenas) y un total de 30 millones de euros (alrededor de 1.000 explotaciones profesionales).

Además, subraya Apaex, el nuevo Reglamento de la PAC presentado el pasado 16 de julio por la UE para el período 2028-2034 "no contempla" el mantenimiento de las ayudas de apoyo que actualmente reciben los apicultores profesionales en España (Intervención Sectorial Apícola y ayuda agroambiental), tras una propuesta que plantea "un cambio radical" del enfoque de la política agraria comunitaria.

En ella, "sólo habrá un presupuesto único para cada Estado miembro" al desaparecer los dos pilares actuales del Feaga y Feader, con un recorte de casi un 22 por ciento, respecto al actual período 2021-2027.

Por otra parte, Apaex ha rechazado la nueva propuesta de revisión del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Ucrania, el cual aumenta la cuota de importación de miel sin arancel desde este país de 6.000 a 35.000 toneladas anuales (incremento del 583 por ciento). Ello, han alertado, agravará "aún más" la "asfixiante crisis de mercado y los bajos precios en origen" que, aseguran, sufre el sector apícola profesional "por las importaciones de terceros países de dudosa calidad".

En última instancia, la asociación ha afeado la obligatoriedad de contratar a un veterinario de explotación para realizar las visitas zoosanitarias en la medida en que, aseguran, esta "imposición del MAPA sin consenso con el sector" supone un coste "inasumible" para las explotaciones apícolas.