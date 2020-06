Borriana (Castellón) cierra temporalmente al baño la playa de la Malva-rosa por contaminación de origen residual

CASTELLÓ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Borriana ha cerrado al baño, temporalmente, la playa del Grau Malva-rosa por la presencia de contaminación residual tras los muestreos realizados por el Servicio de Planificación de Recursos Hidráulicos y Calidad de las Aguas de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha señalizado la zona de baño de playa afectada frente a la calle Andrea Doria, con la indicación de que no es recomendable el acceso y que la zona de baño no reúne calidad suficiente. No obstante, el consistorio ha solicitado otro análisis para verificar si los valores obtenidos en la muestra han sido solo en un momento puntual y ahora ya estuviera resuelto o si permanece la contaminación, y está a la espera de los nuevos resultados.

Paralelamente, el consistorio ya está elaborando un informe y trabajando con diversas actuaciones para eliminarla. Además, FACSA está investigando sobre las posibles causas de esta contaminación por si se tratara de un vertido, aunque entre los motivos más plausibles se baraja que sea consecuencia de las pasadas lluvias torrenciales que, con el nivel freático alto, desbordan las acequias y han vertido aguas residuales en esa zona de baño.

El Servicio de Calidad de las Aguas realizará el seguimiento de esta situación y la playa se abrirá cuando muestre valores acordes con una calidad de agua apta para el baño.

En el ámbito de las actuaciones llevadas a cabo en el Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño desarrollado por la Generalitat Valenciana se han identificado niveles elevados en los parámetros microbiológicos de control en las muestras tomadas el día 5 de junio de 2020 en la zona indicada que superan los valores máximos admisibles de los parámetros indicadores de contaminación de origen residual.