Jóvenes por el Clima exigen frente al Congreso mayor acción mundial contra el cambio climático

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de jóvenes y activistas se han concentrado este viernes frente al Congreso de los Diputados y han llevado a cabo una sentada para exigir con urgencia mayor acción mundial contra el cambio climático porque "la emergencia no ha desaparecido".

Este acto forma parte de la acción convocada a nivel mundial por los distintos movimientos y organizaciones de 'Juventud por el clima-Fridays For Future, Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima' en 150 países.

En la capital, más de un centenar de jóvenes se han concentrado ante la Cámara Baja al grito de "no es un cambio, es una crisis" para reclamar mayores medidas y ambición frente a la emergencia climática en el Global Action Day que se celebra el 25 de septiembre.

La concentración ha contado, además, con el despliegue de varios pares de zapatos como símbolo de las personas de los barrios del sur y de otros municipios que no han podido estar presentes en la concentración.

Loc congregados en el acto, que ha arrancado a las 18.00 horas, han portado carteles con lemas como 'SOS humanos, la selva no se vende', 'No cambia el clima, cambia todo, 'Ahora o nunca' o "No queméis nuestro futuro', con los que han querido reclamar "Justicia climática para salir de las crisis".

En palabras de la portavoz de Alianza por el Clima y 2020 Rebelión por el Clima, Laura Laguna, el mundo no solo está viviendo una crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 sino también "ecológica y social", con "modelo laboral explotador con las personas y los territorios, además de no sostenible y desigual".

Igualmente, ha recriminado a las autoridades del planeta que no estén adoptando medidas acordes con las demandas de la comunidad científica internacional para lograr limitar el aumento de temperatura de la tierra para 2050.

Las marchas y huelgas coinciden con el quinto aniversario del Acuerdo del Clima de París y del Acuerdo internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, en las que confiaban los jóvenes para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y abordar la crisis climática.