La comercialización "récord" de aceite de oliva llevará al enlace de campañas "más bajo del siglo", según UPA Andalucía

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los "magníficos" datos de comercialización de aceite de oliva, que "se encamina a un nuevo récord absoluto", superando con creces las ventas globales de 2020, llevarán al enlace de campañas "más bajo del siglo", según UPA Andalucía.

"Una noticia importante para el sector olivarero por cuanto confirma la tan deseada estabilización de los precios en origen por encima de los costes de producción en el olivar tradicional", ha afirmado este miércoles en una nota el secretario general de la organización, Cristóbal Cano.

Así lo ha indicado tras conocer el informe de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), cuyos datos "son rotundos y confirman la magnífica salud de las ventas", incluso con precios constantes por encima de los tres euros a lo largo de prácticamente todo lo que va de campaña de comercialización.

Al hilo, ha señalado que tras diez meses de campaña de comercialización, las exportaciones se mantienen fuertes y consolidan la tendencia al alza de las ventas del aceite de oliva, con un incremento de un tres por ciento más sobre el comercializado el año pasado, cuando ya se registró una comercialización de récord histórico.

Cano ha apuntado que hasta el 31 de julio se han vendido 1.318.438 toneladas (en junio fueron 1.233.510 toneladas), y todo ello en una situación económica mundial complicada marcada por la pandemia de la covid-19.

"Una campaña de comercialización de aceite de oliva de récord, que ya supera en un tres por ciento la pasada, nos va a llevar a tener el enlace entre campañas más bajo del siglo. De continuar este ritmo podremos encontrarnos con un enlace que rondará las 300.000 toneladas, (ahora mismo en Andalucía tenemos 310.445 toneladas y en España 355.645) algo que no ocurría en la última década y muy lejos del enlace de cosecha registrado en la campaña 2019/2020, que fue de 755.300 toneladas", ha dicho el también responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA.

A su juicio, esto demuestra que no hay problemas de excedente de aceite de oliva y que la comercialización no se resiente a unos precios superiores a los costes de producción en el olivar tradicional. Por lo tanto, ha subrayado que "no sobra aceite, lo que sobran son especuladores".

El secretario general de UPA Andalucía ha insistido en que esta magnífica marcha de la comercialización "confirma que el olivar tradicional tiene mucha vida a pesar de los especuladores". "No para de demostrar que este cultivo, el modelo mayoritario de Andalucía, es sostenible social, medioambiental y económicamente y que somos imprescindibles para cubrir la creciente demanda mundial", ha apostillado.

Los datos de la AICA reflejan una producción acumulada de aceite de oliva de 1.387.525 toneladas a 31 de julio; con unas existencias totales de 355.645 toneladas frente a las 437.287 en junio, mientras que en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero se guardan 31.245 toneladas.

"Nuestra previsión de mantenimiento del actual nivel de precios se justifica en ese enlace más bajo entre campañas y que se concentrará en España por lo que seremos claves en la comercialización mundial durante los meses de septiembre y octubre y que, además, viene reforzado por las previsiones de una próxima producción de aceite de oliva media, por debajo incluso de las cifras alcanzadas en la 2020/2021", ha comentado.

Además, ha dicho mirar con preocupación la próxima cosecha porque, aunque es todavía pronto para hablar de producción, se parte de un año hidrológico seco. Así, de no producirse precipitaciones en otoño y buenas temperaturas en los próximos meses, estima que se pondría rondar como máximo los 1,3 millones de toneladas de aceite en España, menos cantidad que la campaña pasada.