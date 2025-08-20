Las ganaderías de charolés aumentaron un 40% en Cantabria desde su incorporación en la IGP

Archivo - La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, se reúne con la Asociación de Criadores de Vacuno Charolés - GOBIERNO - Archivo

El Gobierno felicita a los criadores por el aumento y defensa de esta raza

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de ganaderías de vacuno de raza charolesa ha crecido en Cantabria un 40% desde que se incluyó dentro de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de carne de la región en 2022.

Así lo han señalado los representantes de la Unión de Criadores de ganado vacuno selecto de raza Charolesa de España (UCHAE) en una reunión que han mantenido con a consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, que les ha trasmitido su apoyo y felicitado por su labor en Cantabria, donde ha habido una "evolución y aumento significativo" de este ganado.

Concretamente se ha reunido con Jacinto Rodríguez, director técnico, y con Paula Floranes, miembro de la junta directiva, quienes han presentado a la consejera la asociación, así como el trabajo que realizan en la defensa de la raza charolesa dentro del panorama de razas de Cantabria.

Además, han agradecido el apoyo de la Consejería para la inclusión de la raza dentro de la IGP, lo que "ha ayudado a potenciar mucho estas ganaderías dentro de la comunidad".

Según Rodríguez, la charolesa es una raza que en la actualidad "está bastante potente", y cree que Cantabria es la comunidad autónoma de España que ha registrado mayor crecimiento en los últimos años, además de que sigue en aumento.

CONCURSO REGIONAL

El director técnico de UCHAE ha aprovechado el encuentro para solicitar a la titular del departamento la posibilidad de celebrar un concurso regional de la raza en algún punto de Cantabria. "Contamos cada vez con más ganaderías, y se trata de ganaderías con interés en hacer este tipo de certámenes para dar difusión a la raza", ha explicado.

Por otro lado, ha solicitado la posibilidad de estructurar una colaboración con el Centro de Selección y Reproducción de Torrelavega.

Además, han abordado las ayudas destinadas a la reposición de la recría y las destinadas a desarrollar la raza y potenciar su presencia en Cantabria.

Por último, Rodríguez ha felicitado a Susinos por la gestión llevada a cabo ante el lobo, que han considerado "fundamental" para su trabajo como potenciadores de esta raza.